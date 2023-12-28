Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takımın deneyimli kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi konuştu.

Edin Dzeko'nun açıklamaları;

"Yarın kupayı kazanma şansım var. Umarım yarın Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. 2023 yılını kupayla kazanmak istiyoruz. İyi hazırlandık, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Buraya geçen sene de gelmiş ve Inter'le kupa kazanmıştım."

"Sahada olanlar sahada kalmalı. İnsanlar Mauro ile aramızda problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyor ama öyle değil. Her futbolcu kazanmak ister."

"Galatasaray'a saygı duyuyoruz, biz hazırız."

İsmail Kartal'ın açıklamaları;

"İyi bir futbol ve iyi bir oyunla 2023 yılını kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, oynadığımız iyi oyunu rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyoruz."

"Ligdeki derbide ikinci yarıdaki hamlelerimizle oyun üstünlüğünü ele aldık. 2 tane %100 pozisyonumuz var. Takdir edersiniz ki, 55-60'tan sonra rakip oyuncuları sürekli yere yatıp oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. Topun oyunda kalma süresi çok azdı. Bu bizim sorunumuz değil. Maçı izlediğiniz zaman sürekli yerde yatan, oyununun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı futbolculardı."

"Sürekli yerde yatan, oyunun hızını yavaşlatan Galatasaraylı oyunculardı."

"9 yıl önce kazandığımız Süper Kupa beni çok mutlu etmişti. O sene liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. Malum olay olunca önümüz kesilmişti. Otobüsümüz kurşunlanmıştı. Orada da şampiyonluğumuz bir şekilde elimizden alındı, biz vermedik. Hala failleri de bulunmadı."

SAMET AKAYDİN SORUSUNA CEVAP!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samet Akaydin'in kiralık olarak takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara, "Öyle bir şey yok. Ben kendisini bu maçın kadrosuna almadım" cevabını verdi.