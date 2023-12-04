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Spor

İsmail Kartal'dan derbi sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

4 Aralık 2023 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan derbi sözleri!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-1 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ARTIK BEŞİKTAŞ MAÇI VAR"

Maçın planladıkları gibi gittiğini söyleyen Kartal, "Planladığımız gibi gitti. Sivasspor'un oyun planını biliyorduk. Birinci bölgede bekleyerek, ikinci bölgede kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan ve ligde bunu en iyi yapan takımlardan biri. Bugüne kadar oynadıkları maçların istatistiklerinden bunu tespit ettik. Hücum ederken savunmamıza çok dikkat ettik. İyi başladık, biraz düştük, ilk yarının sonu ikinci yarı başı tekrar tempo arttırdık, tekrar duraklama, sonra tempoyu artırdık. Kazanmamız gereken maçı, taraftarlarımızla beraber farklı galip gelerek 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Burada önemli olan şu, maçı kazandık 4-1. Bugün sakatlıktan dönen Ferdi, Fred gibi oyuncularımızın bu geçiş maçında, ön hazırlık maç diyelim, sakatlıktan sonraki ilk maçlarında güzel bir reaksiyon verdiler. Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi olacaklardır. Kazandığımız için mutluyum." dedi.

"NEDEN MUTLU OLMAYAYIM?"

Oyundan mutlu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kartal, "Bugün galibiyet için mutluyum. Oyunda düşüş yok. Baştan sona üstün oynadık. Neden mutlu olmayayım? Zaman zaman geri çekileceksiniz, zaman zaman topu rakibe vereceksiniz. Top Sivasspor'dayken kompakt bir şekilde topun karşısında kaldık. 2-1'den sonra 4-1 oldu, 5-1 veya 6-1 olabilirdi." ifadelerini kullandı.

DJIKU İÇİN AÇIKLAMA

Sakatlığı bulunan Djiku için konuşan Kartal, "Alexander Djiku için gün gün bakıyoruz. Tarih vermem doğru olmaz. Takım antrenmanlarına başladı. Sağlık ekibimizle gün gün değerlendiriyoruz. Hafta sonuna kadar bakacağız." dedi.

Son olarak Beşiktaş derbisini değerlendiren İsmail Kartal, "Derbilerin önceden favorisi yoktur. Sonuçları önceden kestirilemez." sözlerini sarf etti.

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