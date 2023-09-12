İsmail Kartal'dan dünya yıldızına veto! Transfer son anda iptal oldu

Bu sezon Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da 9 maçta 9 galibiyet alan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek isterken Konferans Ligi'nde de başarı hedefliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın dünyaca ünlü yıldızı veto ettiği öne sürüldü.

İSMAİL KARTAL'DAN VETO

Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın geçtiğimiz temmuz ayında Celtic'ten transfer ettiği Portekizli kanat oyuncusu Jota'nın takımdan gönderilmesi gündeme geldi.

Yabancı kontenjanı sınırına takılan 24 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanırken transferin gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Portekizli futbolcuyu transfer etmek yerine Joshua King'i kadroda tutmayı tercih ettiği ve bu sebeple oyuncunun transferinden vazgeçildiği belirtildi.

DİREKT FORMAYI ALACAK BİR İSİM ARANIYOR

Sarı lacivertlilerde geri kalan maçlarda 6 numara pozisyonunda milli futbolcu İsmail Yüksek oynarken Crespo'nun dışında tartışılmayacak bir isimle o mevki doldurulmak isteniyor.

Fenerbahçe'de bu doğrultuda çalışmalar devam ederken bir yandan da farklı mevkiler için transfer iddia ortaya atılıyor.

AVRUPA'DA OYNAYAMAYACAK

Avrupa Konferans Ligi kadrosu için UEFA'ya listenin verilmiş olması da Fenerbahçe'nin transferdeki isteksizliğinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.