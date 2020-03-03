İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1553
  • EURO
    6,8494
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    110398
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye şok mesaj
Spor

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye şok mesaj

Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var. Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.

03 Mart 2020 Salı 18:00 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 18:00

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimin ilk hedefinin, takımı sezon sonuna kadar camiayı yakından tanıyan bir isme emanet etmek olduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden ve bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştırmış olan İsmail Kartal'dan beklenmedik bir hamle geldi.

İSMAİL KARTAL'DAN YÖNETİME MESAJ

TRT Spor'un haberine göre, İsmail Kartal, sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya hazır olduğunu Fenerbahçe tarafına iletti. Değerlendirme aşamasında olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, konuyla ilgili henüz kararını vermedi.

ALTERNATİF EMRE BELÖZOĞLU

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun da içinde bulunacağı bir ekip fikrini de alternatifleri arasında tutuyor.

GELECEK SEZONKİ HEDEF LABBADIA

Geride kalan haftaları camianın tanıdığı bir isimle bitirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonki hedefinin Bruno Labbadia olduğu öğrenildi.

Öyle ki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sene başında Ersun Yanal'ın olası bir istifa etmesi durumunda Labbadia'yla görüşme sağladığı ortaya çıktı.

TAYFUN KORKUT'A TEKLİF YOK

Boşta olan teknik adamlardan Tayfun Korkut'a ise Fenerbahçe kanadından giden resmi bir teklif olmadığı ifade edildi.

TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.