İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Neden olmasın

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini söyleyen İsmail Kartal, "Rakibimizin perşembe günü oynadığı Avrupa kupası maçından sonra yorgun geleceğini tahmin ediyorduk. Yaptığımız analizlerde 3 oyuncularının 60'dan sonra oyundan düştüğünü tespit ettik. Fenerbahçe'nin iki seçenekli oynayacağını biliyorduk, buna çalıştık." dedi.

Karşılaşmayla ilgili konuşan İsmail Kartal, "Maça iyi başladık, rakip cevap verdi ama golü bulduk. İkinci yarı pas yaparak küçük küçük üçgenlerle onları topun peşinde koşturmak istiyorduk. Üzerimize çekerek de arkadaki boşlukları kullanmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. Oyuncularım verdiğim görevleri yaptı. Kazandık, zaten yeterince sorunlarımız var, dört tane sakatımız vardı, iki stoperimiz daha sakatlandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sahada dik durduk." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin son durumu hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Kazandık çok mutluyum. Bir taraftan da Fenerbahçe'nin böyle kaybetmesi... Büyük takımlar için böyle kaybetmek zordur. Fenerbahçe'ye bundan sonra başarılar diliyordum. Burada çok uzun yıllar antrenörlük yaptım. 3 Temmuz yaşandı, bu kulübün ayakta kalmasında rol oynayan insanlardan biriyim." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE YANITI

Fenerbahçe'den teklif alması halinde kabul edip etmeyeceği sorulan İsmail Kartal, "Şu anda bu soruya cevap vermem çok zor. Ben Ankaragücü'nün sözleşmeli bir teknik direktörüyüm" cevabını verirken, Fenerbahçe'nin ligdeki konumuyla ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'nin bu durumda olacağını kimsenin tahmin etmediğini söyleyen Kartal, "Ama bundan sonraki süreçte ne olur ne biter, çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu durum Fenerbahçe'nin içsel sorunlarıdır. Bir an önce bu durumdan kurtulacaklarını düşünüyorum" dedi.

Bir gün Fenerbahçe'ye geri dönmek isteyip istemediği de sorulan İsmail Kartal, "Profesyonel insanlarız. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Bazı antrenörler, 3 kez ayrılıp 5 kez geriye dönebiliyor. Zaman, pozisyon ve şartlar önemli. Bunlar uygun olursa neden olmasın. Duygusal bir insanım. Yapmacık bir insan değilim. Hayatım boyunca böyle yaşadım, böyle de yaşamaya devam edeceğim. Bugün Fenerbahçe taraftarına da kendi taraftarımıza olduğu gibi çok teşekkür ediyorum. Futbolculuk hayatımızda da antrenörlük hayatımızda da bu kulüpte unutulmaması gereken ve unutturulmaması gereken olaylar yaşadık. 3 temmuz olayı yaşandı ve o dönemde bu kulübü, bu çınarı ayakta tutan isimlerden birisiyim. Ardından kurşunlandım. Şerefimiz ve namusumuzla bu kulübü ayakta tutmaya çalıştık. Biz de kariyerimiz için, ekmek paramız için Anadolu'da hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz de acılı çok kötü günler geçirdik ama o günler Fenerbahçe için geride kaldı. Şu anda kötü bir dönemden geçiyorlar. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatacaklardır" açıklamasını yaptı.

(Sporx)