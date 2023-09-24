Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor karşılaşmasının ardından demeçler verdi

Kartal, "Maçtan önce söylediğim gibi, rakibimizi iyi analiz ettik. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama tüm planlarımız tuttu. Birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı özellikle ilk yarıda. 43. dakikada öne geçtik. İkinci yarıda da gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Burada da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İsmail Kartal, galibiyet serisinin 12 maça çıkmasına yönelik gelen sorunun ardından, "Galibiyet 12'ye, 15'e çıkmış, bunlara bakmıyoruz. Maç maç en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir maçına az bir süre var. Yine en iyi şekilde Başakşehir maçına da hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal, sarı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine, "Ben bugüne kadar çalıştığım tüm kulüplerde hakemler hakkında konuşmadım. Yine konuşmak istemiyorum. Ama bazı kararlar veriliyor... Nasıl oluyor? Bazı şeyler yaşanıyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili yönetim bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Çok fazla bu konulara girmek istemiyorum" dedi.