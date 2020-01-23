İsmail Kartal'dan hakeme büyük tepki

23.01.2020 23:30 - Güncelleme: 23.01.2020 23:30

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bu maç bence çok konuşulur. Hakem alelacele bir düdük çaldı, devam etse sonradan VAR'a gidebilirdi. Maçtan sonra hakeme gittim, neden golü iptal ettiniz hocam dedim, kaleciye faul yok, öyle gördük dedim. Kaleciye faul var diye golü iptal ettim dedi, kaleciye faul yok. Böyle elenmek beni üzdü. Çıkarsın, Galatasaray iyi oynar, futbol ve pozisyon olarak senden iyi oynar, rakibini tebrik edersin, biz yine tebrik ediyoruz rakibimizi. Bu kaçıncı oluyor sezon başından beri, yazık. Bu kadar emek veriyoruz, yazık, günah. Buraya kadar gelen taraftarımızın, oyuncuların, bizim emeğimiz yazık. Bu şekilde elenmek bizi üzüyor. Bunun standartı neyse, herkese, her yerde, büyük, küçük bakılmadan, eşit ve adaletli kullanılması gerekir.