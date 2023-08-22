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  • İsmail Kartal'dan iptal edilen gol hakkında açıklama: ''Fazla üzerinde durmak istemiyorum.''
Spor

İsmail Kartal'dan iptal edilen gol hakkında açıklama: ''Fazla üzerinde durmak istemiyorum.''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı iptal edilen gol hakkında, 'Daha tam olarak izleyemedik. Bakıp izleyeceğiz. Burada hakemlerin takdirine bırakmak lazım. Öyle karar verdiler. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum.' ifadelerini kullandı.

22 Ağustos 2023 Salı 00:02 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan iptal edilen gol hakkında açıklama: ''Fazla üzerinde durmak istemiyorum.''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası konuştu. Zeminin oynadıkları futbolu etkilediğini söyleyen başarılı teknik adam, "Maçtan önce de söyledim, futbol şehri Samsunspor'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum. Ama maça çok iyi başlayamadık, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde oynamak isterdik. Zemin biraz bizim ilk 15 dakikada oyuna tutuk başlamamıza neden oldu." sözlerini sarf etti.

"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

"Ama yavaş yavaş oyunu ele aldık. Devre arasında konuştuk. Bugün kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

TRANSFERLERİN DURUMU

"Yeni transferlerimizin kalitesi, takıma katacakları belli. Bundan dolayı transfer ettik ama daha tam hazır değiller. Takımın seviyesine geldiklerinde oyun gücümüze katkı verecekler. İki oyuncuya kramp girdi. Tam anlamıyla hazır değiller. Zaman içerisinde oyuncularımızın seviyesini yükselttiğimiz zaman takıma daha çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum"

TWENTE MAÇI AÇIKLAMASI

"Zamanla yarışıyoruz. Bugün pazartesi, perşembe maç var. 2-2.5 gün vaktimiz var. En sağlıklı, en dinlenik oyuncularımızla Twente maçına en güzel şekilde çıkıp, güzel bir sonuçla rövanş maçına gitmek istiyoruz."

İPTAL EDİLEN GOL

"Daha tam olarak izleyemedik. Bakıp izleyeceğiz. Burada hakemlerin takdirine bırakmak lazım. Öyle karar verdiler. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum."

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