İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a moral konuşması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın İrfan Can Eğribayat'la Livakovic transferi sonrasında özel olarak görüştüğü öğrenildi.

Deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ın İrfan Can Eğribayat'a, "Sakın moralini bozma. O dünya çapında bir kaleci. Onunla rekabet etmek için daha fazla çalışacaksın. Ben Livakovic geldi diye direkt formayı ona verecek değilim. Sen hak ettiğin sürece forma senin" diyerek oyuncusuna moral verdiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 3 karşılaşmada kaleyi koruyan 25 yaşındaki genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat kalesini 2 maçta gole kaparken kalesinde sadece 1 gol gördü.