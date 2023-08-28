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Spor

İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a moral konuşması

Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırcısı İsmail Kartal, son haftalarda kaleyi devralan ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan İrfan Can Eğribayat'la Livakovic transferi sonrasında özel olarak görüşme yaptı ve moral verdi.

Sabah28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a moral konuşması
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın İrfan Can Eğribayat'la Livakovic transferi sonrasında özel olarak görüştüğü öğrenildi.

Deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ın İrfan Can Eğribayat'a, "Sakın moralini bozma. O dünya çapında bir kaleci. Onunla rekabet etmek için daha fazla çalışacaksın. Ben Livakovic geldi diye direkt formayı ona verecek değilim. Sen hak ettiğin sürece forma senin" diyerek oyuncusuna moral verdiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 3 karşılaşmada kaleyi koruyan 25 yaşındaki genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat kalesini 2 maçta gole kaparken kalesinde sadece 1 gol gördü.

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