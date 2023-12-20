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Spor

İsmail Kartal'dan İrfan Can Kahveci'ye özel uyarı

Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kart sınırında bulunan İrfan Can Kahveci'yi uyardı.

Sabah20 Aralık 2023 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan İrfan Can Kahveci'ye özel uyarı
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'yi sarı kart görmemesi konusunda uyardı.

Sarı-Lacivertliler'de Galatasaray derbisi öncesinde İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu Kayserispor karşısında sarı kart görürse derbide cezalı duruma düşecekler.

Teknik direktör İsmail Kartal, iki oyuncusunu da kart görmemeleri için uyardı. Kartal'ın özellikle İrfan'ı, "Galatasaray derbisinde sen bana lazımsın. Sinirlerine hakim ol, sarı kart görme. Saha içinde sakin ol" diyerek uyardığı belirtildi.

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