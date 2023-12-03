İsmail Kartal'dan İrfan Can Kahveci'ye: Taraftarlarla bir daha tartışmaya girme

Danimarka'daki Nordsjaelland maçı sonrasında tribündeki taraftarlarla tartışan ve üzerlerine yürüyen İrfan Can Kahveci'ye teknik direktör İsmail Kartal'dan uyarı geldi.

"SAKIN BİR DAHA TARTIŞMAYA GİRME"

Tecrübeli çalıştırıcının öğrencisiyle bir görüşme yaptığı ve "Taraftarlarla sakın bir daha tartışmaya girme. Onlar da haklı olarak tepki gösteriyorlar. Bir daha böyle bir hareket görmek istemiyorum" dediği öğrenildi.

İşte İrfan Can'ın taraftarlarla tartışmaya girdiği o anlar;

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 9 gol attı ve 6 asiste imza attı.