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Spor

İsmail Kartal'dan kaleci transferi açıklaması: ''Başkanımız süreci yönetiyor''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kaleye yapılacak takviye için de konuşan deneyimli çalıştırıcı, 'Transferle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz süreci yönetiyor.' ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 01:03 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan kaleci transferi açıklaması: ''Başkanımız süreci yönetiyor''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maç içinde dikkatlerinin dağıldığını ifade eden Kartal, "Aslında iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik." dedi.

"PANİK YAPTIK"

Oyuncularının istediği performansı ortaya koyamadığını söyleyen teknik adam, "Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık. 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur. Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan, goller var kaçan... Bunları konuşmacayaktık belki." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİLDİ"

Karşılaşmanın kendileri için bir ders niteliği taşıdığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

KALECİ TRANSFERİ

Transferler hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Transferle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz süreci yönetiyor. Bu konuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz." sözlerini sarf etti.

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