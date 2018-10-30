İsmail Kartal'dan kaybeden teknik direktörlerin işlerine son veriliyor
Daha önce Safet Susic ve Mehmet Altıparmak'ı yenerek tecrübeli teknik adamları işinden eden İsmail Kartal, son olarak Cocu'ya da aynı tarifeyi uyguladı.
Süper Lig'de 10. hafta sonunda 6. sırada yer alan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın ilginç bir istatistiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de devraldığı Ankaragücü ile şampiyon olarak bu sezon Süper Lig'de devam eden 57 yaşındaki teknik adam, rakiplerinin de korkulu rüyası oldu. Öyle ki Ankaragücü’nün yendiği 3 teknik adamın görevine son verildi. İlk olarak 5. haftada Ankaragücü sahasında Akhisarspor’u 1-0 yenerken, teknik direktör Safet Susic görevinden oldu.
6. haftada bu kez Erzurum deplasmanına giden İsmail Kartal ve öğrencileri yine 1-0 kazanmayı başardı. Erzurumspor bu yenilginin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
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