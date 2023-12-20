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Spor

İsmail Kartal'dan kırmızı kart yorumu: Bu kadar basit kırmızı kart nasıl oldu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor galibiyeti ardından konuştu. Dneeyimli çalıştırıcı, 'Bu kadar basit kırmızı kart ne olduğunu, yani nasıl diyaloglar hakemle oyuncularımız arasında tam net bilmiyoruz. Bunları da oyuncularımızla konuşup ona göre bir değerlendirme yapacağız.' sözlerini sarf etti.

IHA20 Aralık 2023 Çarşamba 20:37 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan kırmızı kart yorumu: Bu kadar basit kırmızı kart nasıl oldu?
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-3 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biraz hasarlı oldu bu üç puan" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu maça gerçekten iyi hazırlandık. Hemen 2-0 öne geçtik. 2-0'dan sonra tam devrede içeri girerken savunmada kendi aramızdaki bir anlaşmazlıktan dolayı soyunma odasına yediğimiz golle 2-1 sonuçla girdik. İkinci yarıya yine iyi başladık, 3-1'i bulduk. 3-1'den sonra gene kolay goller yedik. Bu kolay golleri biz yememeliyiz. Sonuçta biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Oyunun sonuna doğru biraz ortam da gerildi. 4-3 kazanmasını bildik. 3 puan aldık. Biraz hasarlı oldu bu 3 puan. Sonuçta yediğimiz kırmızı kartlar da var. Bu kadar basit kırmızı kart ne olduğunu, yani nasıl diyaloglar hakemle oyuncularımız arasında tam net bilmiyoruz. Bunları da oyuncularımızla konuşup ona göre bir değerlendirme yapacağız. Çok önemli bir deplasmandan üç puan aldık. Kayseri takımı iyi bir takım. Zor bir deplasmanı da bu şekilde geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kartal, Fred'in kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Her oyuncu bizim için önemli ve değerli. Tabii ki Fred de bizim için değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Derbide olmaması bizi üzecek. Onun yerini dolduracak takım içerisinden başka bir çözüm bulacağız kendimize. Takım içerisinde bakacağız. En iyi şekilde Galatasaray maçına çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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