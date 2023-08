Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı. İşte İsmail Kartal'ın sözleri...

"BİZİ PROVEKE ETTİLER"

"İstanbul'da 5-1 kazandığımız bir maçın ikinci ayağını bu akşam oynadık. Rakibin bize karşı çok motive hazırlandığını, sert oynadılar ve taraftar desteğini aldılar. Bizi provoke edeceklerini biliyorduk. Biz sadece oyunumuza konsantre olalım dedik oyuncularımıza. İlk yarı lüzumsuz yere 5 tane sarı kart gördük, biz bunu istemiyoruz. Biz böyle bir şey olmasını tahmin etmiyorduk. Bunlara alışmalıyız. Bu tip maçları bundan sonra da oynayacağız. Olmaması gerekiyor. Teknik direktör olarak kabul etmiyorum. İkinci yarıya daha sakin olmamız gerektiğini, gol yeyip atabiliriz ama futbol oynayacağız dedik. Yaptığımız hamlelerle kontrollü oynamaya çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. 6'da 6 yaparak ülke puanına katkı yaptık, gruplara namağlup bir şekilde kaldık. Avrupa'da üst üste 7 maç kazanan tek Türk takımıyız ve mutluyuz."

"TWENTE İYİ BİR TAKIM"

"Karşımızdaki takım Twente; çok iyi, çok organize, sert ve koşan bir takım. Bunun önce altını çizelim. İlk devre bizi zorladılar, biz de buna müsaade ettik. Kendi işimizi bıraktık, rakiple uğraştık ilk yarıda. Her maç kazanacağız, her maç iyi oynayacağız diye bir şey yok. Planımız tuttu bugün, kazandık. Oyuncularımı tebrik ettim. Bazı maçları oyunu tutmak, bazı maçları kazanmak için oynayacağız. Bu akşamki maç böyle bir maçtı. Biz 2.5 gün sonra çok önemli bir lig maçına çıkacağız. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Bizim planlarımız içinde de bu her zaman var olacak."

"TAKIM OLARAK OYNUYORUZ"

"Biz takım olarak oynayan, oynamayan herkes çok iyi çalışıyor, elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Birçok oyuncum oynamayı hak ediyor ama oynatamıyorum diye çok üzülüyorum. King oynamayı hak etmişti, idmanlarda gösterdi. Şans verdik, iyi değerlendirdi. İsmail en çok oynayan, sürekli oynayan oyuncumuz. Her geçen gün gelişim içerisinde. 3 gün sonra bir maçım var, İsmail'den başka 6 numaram var. Hem onu dinlendirerek hem de Djiku'yu oraya alarak oyunu tutmak istedik. İsmail'i hafta sonu oynayacağımız maça saklamak için böyle bir değişiklik yaptım."

"GELECEKLERİ DÜŞÜNMEDİM"

"Konferans Ligi grubuyla ilgili hiç düşünmedim, kim gelsin kim gelmesin diye. Kim çıkarsa çıksın Konferans Ligi grubundan çıkıp gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz."

"BU BİR MESAJDIR"

"5 sarı kartlı oyuncum vardı ilk devrede ama her sarı kartlı oyuncuyu çıkarırsak elde oyuncu kalmaz. Oyuncu da nasıl hamle yapacağını, mücadelede nasıl davranması gerektiğini ben maçtan önce anlattım. 11 kişi başlayıp 11 kişi bitireceğiz dedim. Rakip takım hocası ne dedi, 'Biz İstanbul'daki gibi 10 kişi değil, 11 kişi oynayacağız' dedi. Bu bir mesajdır. Biz bu mesajları almasını bilen antrenörleriz. Bunu oyuncularımıza anlattık. İkinci yarı kontrollü, iyi oynadık."

"AVRUPA'DA HAYALLERİMİZ VAR"

"Avrupa'da hayallerimiz var, 6'da 6 yaptık. Yarın kuralar çekilecek. Gruptan lider çıkarsak şubatı boş geçeriz, son 16'ya kalırız. İnşallah gruptan birinci çıkarız."