Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-2 kazanılan Hatayspor maçını değerlendirdi.

Kartal, "İlk devre her şey planladığımız gibiydi. Rakip 5-3-2 gibi başladı. Farklı bir başlangıç yapıp 2-0 yaptık ve rakip 4'lüye döndü. İlk yarı güzel geçti, 3-0! İkinci yarıda oyuncularımızla yaptığımız toplantıda aynı işi yapmaya karar verdik. Atabiliyorsak 4-5-6 ama rehavete kapılmamak gerektiğini söyledik. Herhalde skorun verdiği rahatlıkla ikinci yarı 1-2 bireysel hatadan yediğimiz golle 4-2 kazandık. Kendi evimizde kazandığımız için mutluyum. Hatayspor'a ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum." dedi.

İsmail Kartal, açıklamalarına, "Ben daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum. Bu maç da bitti. Buradan, özellikle ikinci yarıdan ders çıkaracağız. Hiç istemediğimiz bir görüntü. Şimdi önümüzde Ludogorets maçı var, sonra da Pendikspor maçı var. Bu iki maça odaklanacağız." diye devam etti.

Deneyimli teknik adam, Hatayspor'un attığı ilk golde sakatlık yaşayan kalecileri Dominik Livakovic için de, "Livakovic için doktorla konuşamadım. Ufak tefek bir şey olabilir. En kısa sürede sağlık ekibimiz giderebilir." açıklamasında bulundu.