Süper Lig'in ilk yarısını zirvede bitiren Fenerbahçe, ikinci yarının perdesini İstanbulspor deplasmanında açıyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef; bu mücadeleden de üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirmek.

Teknik direktör İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

"G.SARAY MAÇINI RAHAT TAKİP EDELİM"

Rakibin son sırada olmasının kendileri üzerinde rehavet yaratmaması gerektiğinin altını çizen 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligin ikinci yarısının ilk maçına çıkıyoruz ve liderliğimizi devam ettirmek için kazanmak zorundayız. Rakibin durumu sizde rahatlık yaratmasın. Kazanalım, Galatasaray maçını rahat takip edelim" dedi.

"MAZERETİMİZ YOK"

İstanbulspor maçına 7 oyuncusundan mahrum çıkacak sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir çalışma yaparken İsmail Kartal, "Sahada 11 kişi olacağız, mazeretimiz yok" diyerek oyuncularından galibiyet istedi.

10 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fenerbahçe ile İstanbulspor 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 5'i de Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ligdeki maçlarda rakibini 4 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.