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  • İsmail Kartal'dan merakla beklenen 6 numara transferi açıklaması: ''Şartlar önemli''
Spor

İsmail Kartal'dan merakla beklenen 6 numara transferi açıklaması: ''Şartlar önemli''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, MKE Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 6 numara transferine değinen Kartal, 6 numara transferi için başkan ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. 'İnşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa, olacak. Şartlar önemli. Bakalım göreceğiz.' dedi.

4 Eylül 2023 Pazartesi 00:39 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan merakla beklenen 6 numara transferi açıklaması: ''Şartlar önemli''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

"Maça çok fazla hazırlanmak için şansımız olmadı. Milli aradan sonra yine yoğun fikstürümüz olacak. Bunu dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Ankaragücü maçını daha erken kopartabilirdik. Filenin Sultanları'nı da tebrik ederim. Ülkemize, vatanımıza hayırlı olsun."

"6 NUMARA TRANSFERİ"

6 numara transferi için başkan ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa, olacak. Şartlar önemli. Bakalım göreceğiz."

"HENÜZ SAHAYA YANSITAMADIK"

Kafamdaki futbolu henüz tam olarak sahaya yansıtamadık. Biraz daha var. Milli aradan sonra çok daha iyi olacağız.

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