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Spor

İsmail Kartal'dan milli ara değerlendirmesi

enerbahçe'nin başarılı hocası İsmail Kartal, lige verilen arayla ilgili olarak, 'Çok verimli bir dönem geçirdik. Birçok oyuncunun son durumunu gördük. Ayrıca futbolcuların alternatif mevkilerde oynamaları için çalışmalar yaptık' diye konuştu.

Fanatik16 Eylül 2023 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan milli ara değerlendirmesi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, lige verilen milli arada yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Kendileri için çok verimli bir dönem geçirdiklerini belirten başarılı teknik adam, 'Birçok arkadaşımız milli görev için ülkelerine gitti. Biz de kalan diğer futbolcularla yoğun bir mesai harcadık. Bazı oyuncuların son durumlarını yakından görme fırsatı bulduk. Ayrıca hepsinin kendi pozisyonları dışında, hangi alternatif mevkilerde oynayabileceklerine dair çalışmalar yaptık. Sezon içinde sakatlıklar ve cezalar olabiliyor. Biz de arkadaşlarımızın başka bölgelerde neler yapabileceklerini test ettik' dedi.

'RAKİPLERE GÖRE KADRO'

Sarı lacivertliler'de milli futbolcular da hafta içerisinde takıma dönmeye başladı ve tam kadroya ulaşıldı. Oyuncularının sakatlık yaşamadan takıma dönmesi ve kadro genişliği hakkında konuşan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

'TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ'

Deneyimli hoca, hiçbir oyuncusunun forma adaleti konusunda endişe yaşamaması gerektiği mesajını verdi. Son olarak 12. adama seslenen Kartal, 'Muhteşem taraftarımızın itici gücü ile bu sezon büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Onların desteği çok önemli' ifadelerini kullandı.

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