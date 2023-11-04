İsmail Kartal'dan öğrencilerine kırmızı kart uyarısı

Fenerbahçe, Trabzonspor'un hızlı ve teknik kanat oyuncuları karşısında Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in süratine güveniyor.

İsmail Kartal, 2.01 m.'lik Paul Onuachu'nun hava toplarında üstünlük kurması halinde ise onun pas verdiği bölgeye yoğun pres yaparak Trabzonspor'un ataklarını önleme talimatı verdi.

KIRMIZI KART UYARISI

Tecrübeli teknik adamın ısrarla üzerinde durduğu bir diğer konu ise kırmızı kart. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 4 resmi maçın 3'ünde 10 kişi kaldı. Kartal, bu konuya dikkat çekerek futbolcularından son derece dikkatli davranmalarını istedi.