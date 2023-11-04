İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan öğrencilerine kırmızı kart uyarısı
Spor

İsmail Kartal'dan öğrencilerine kırmızı kart uyarısı

Teknik direktör İsmail Kartal Trabzonspor ile oynanacak derbi öncesi oyuncularını uyardı. Trabzonspor ile oynanan son 4 maçın 3'ünde kırmızı kart gören sarı lacivertli oyuncuların dikkat etmesi istendi.

4 Kasım 2023 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan öğrencilerine kırmızı kart uyarısı
ABONE OL

Fenerbahçe, Trabzonspor'un hızlı ve teknik kanat oyuncuları karşısında Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in süratine güveniyor.

İsmail Kartal, 2.01 m.'lik Paul Onuachu'nun hava toplarında üstünlük kurması halinde ise onun pas verdiği bölgeye yoğun pres yaparak Trabzonspor'un ataklarını önleme talimatı verdi.

KIRMIZI KART UYARISI

Tecrübeli teknik adamın ısrarla üzerinde durduğu bir diğer konu ise kırmızı kart. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 4 resmi maçın 3'ünde 10 kişi kaldı. Kartal, bu konuya dikkat çekerek futbolcularından son derece dikkatli davranmalarını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.