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Spor

İsmail Kartal'dan öğrencilerine uyarı: Taraftarlarımıza galibiyet yetmez güzel bir futbol da izletelim

Milli aradan sonra lige iyi bir şekilde başlamak isteyen Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal öğrencilerini uyardı. Başarılı çalıştırıcı galibiyetin yanı sıra iyi bir futbol izleterek de taraftarı mutlu etmek istediğini dile getirdi.

22 Kasım 2023 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan öğrencilerine uyarı: Taraftarlarımıza galibiyet yetmez güzel bir futbol da izletelim
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımını yeniden havaya sokmak için büyük bir çaba veriyor.

KARTAL'DAN ÖĞRENCİLERİNE KONUŞMA

Sarı lacivertliler, geçen hafta 3 günlük tatilin ardından Karagümrük maçının hazırlıklarına başlamıştı. İsmail Kartal, önceki gün için de öğrencilerine izin verdi. Dün yapılan antrenmanla birlikte pazar günkü karşılaşmanın provası devam etti. Milli göreve giden oyuncuların dönmeye başlamasıyla birlikte Samandıra da yeniden kalabalıklaşmaya başladı. Kartal'ın dünkü idmanda takıma bir konuşma yaptığı kaydedildi. Fenerbahçe, sezona 19'da 19'la giriş yaptıktan sonra Trabzonspor ve Ludogorets'e kaybedip, Adana Demirspor ile berabere kalmıştı.

"YENİDEN HAVAYA GİRELİM"

Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine bu durumu hatırlatarak, "Milli araya istediğimiz gibi giremedik. Her şeye rağmen hem ligde hem de Konferans Ligi'nde zirvede yer almayı başardık. Şimdi yapmamız gereken, yeni bir seri başlatmak. Önümüzde zorlu maçlar var ama siz, neler yapabileceğinizi zaten gösterdiniz. Peş peşe galibiyetlerle yeniden havaya girip tüm kulvarlarda hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"SADECE GALİBİYET YETMEZ"

Karagümrük maçının iç sahada oynanacağını hatırlatan Kartal'ın, "Taraftarlarımız bizi özledi. Onlara sadece galibiyet hediye etmekle kalmayalım, güzel bir futbol da izletelim. Ortaya koyacağımız performansla, şampiyonluk konusundaki iddiamızı bir kez daha gösterelim" dediği kaydedildi.

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