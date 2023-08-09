Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Maribor, Zimbru'ya göre daha iyi futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha fazla koşan bir takım. Her geçen gün daha iyi birbirimizi anlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde iyi oynayarak avantajlı bir skor almak istiyoruz. Zimbru ile karşılaştırırsak işimiz daha zor olacak."

"RAKİBİMİZ İSTİYOR DİYE ALMAM"

"Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu kulübe transfer ettirmem. Bunu başkanımız da biliyor."

"BU ÇALIM DEĞİLDİR"

"Bir kulüp farklı teklifler yaparak bir oyuncuyu transfer edebilir. Buna çalım denmesini doğru bulmuyorum. Çalım sahada olur. Bize lazım olan, kaliteli ve Fenerbahçe kalitesini ortaya koyacak oyuncuları istiyoruz."

"Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu kulübe transfer ettirmem. Bunu başkanımız da biliyor."

"GAYET İYİ DURUMDAYIZ"

"Fizik olarak gayet iyi durumdayız. Oyun olarak da neler yapabileceğimizi resmi maçlarda gösterdik. Oyuncularımızın takıma adapte olmasıyla birlikte her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir Fenerbahçe olacak."

"LINCOLN'ÜN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU"

"Lincol'un sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor."

OKAN BURUK'UN SÖZLERİNE CEVAP

"Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa'da birbirini desteklemesi lazım. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'daki tüm Türk takımlarına başarılar diliyoruz."

"HER TRANSFER KALİTELİDİR"

"Fenerbahçe'nin transfer edeceği her oyuncu kaliteli oyuncudur. Pozitif oynayan bir takımız. Bu sezon Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. En büyük hedefimiz taraftarlarımızı mutlu etmek."

KALECİ TRANSFERİ

"Bu süreci başkanımız yürütüyor. Her gün, her saniye işler değişebiliyor transferde."

ROTASYON OLACAK MI?

"Lig için rotasyon olacak mı?"

"Kafamda birkaç şey var ama henüz karar vermedim. Ne olursa olsun maçı kazanacak ekip sahada olacak yarın."

"İYİ TRANSFER ZAMAN ALIYOR"

"Oyuncularımız şu ana kadar tamamen olmasa da hemen hemen tüm beklentilerimi karşıladı. Fenerbahçe kalitesindeki oyuncuları getirebilmemiz biraz zaman alıyor. Bu sürecin sonuna doğru, çok fazla uzamadan inşallah istediğimiz isimleri kadromuza katmak istiyoruz."

TETE İÇİN AÇIKLAMA

"Tete en başından beri bizim transfer listemizde yoktu. Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Bize teklif edildi ancak hem ben uygun bulmadım hem kulübümüz uygun bulmadı. Bir de işin bonservis kısmı var. Tete ayarında veya daha üstün isimleri kadromuza katmak için uğraşıyoruz şu anda."

"GÜZEL BİR BAĞ KURDUK"

"Takımımız ile çok güzel bir göbek bağı kurduk. Dzeko, Tadic, Mert Hakan takıma sahip çıkan oyuncular. Geri bildirimler de çok iyi şu ana kadar. Umarım bunu sezon sonuna kadar sürdürürüz."