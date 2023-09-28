İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İYİ HAZIRLANDIK"

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Kartal, "Başakşehir iyi bir takım. Çağdaş Hoca'nın gelmesi ve yeni transferlerle oyun kalitelerini arttırdılar. İstanbulspor maçında bunu gösterdiler. İki takımın da eksikleri var. Maç maç bakıyoruz. Maça çok iyi hazırlandık. Oyunumuzu her hafta küçük dokunuşlarla geliştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda çok daha etkili ve güçlü Fenerbahçe sahada olacaktır. İyi mücadele ederek 3 puanı kazanmak istiyoruz." dedi.

"TOP BİZDE OLMALI"

Oyun anlayışları hakkında konuşan İsmail Kartal, "Rakibe göre hazırlanıyoruz. Topun kontrolü bizde olmalı, hücum eden bir oyun planımız var. Sezon sonuna kadar devam edecek." dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Kadroda yer almayan Bright-Osayi Samuel hakkında konuşan Kartal, "Bright Osayi-Samuel'in kaburgalarında ufak bir ezilme vardı. Çok yük bindi, çok maç oynadı. Risk almak istemedik ve dinlendirmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.