Bu sezona büyük umutlarla başlayan ve sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da kupa hedefleyen Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elenmişti. Rakibine penaltı atışlarında yarı final biletini kaptıran ve büyük bir üzüntü yaşayan Sarı-Lacivertliler'in artık elinde sadece Süper Lig hedefi kaldı. İsmail Kartal, futbolcularına yaptığı konuşmada güven aşılarken şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray hakkında da konuştu. Öte yandan Dzeko da taraftardan destek istedi. İşte tüm detaylar...

DZEKO: BİZE GÜVENSİNLER



Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı ve kaptanı Edin Dzeko, eldeki tek hedef olan Süper Lig şampiyonluğu için taraftarlarına umut verdi. Dzeko, "Fenerbahçe'ye büyük başarılar kazanmak için geldim. Sadece sahada değil, saha dışında da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Taraftarlarımız bize güvensin. Bizler de onları mahcup etmeyeceğiz" mesajını verdi.

ROTAYI SİVASSPOR MAÇINA ÇEVİRDİ



Teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencileri, bir an önce bu elenmenin moral bozukluğunu atlatıp, rotayı yarın ligde oynayacakları Sivasspor deplasmanına çevirdi.

Samandıra'da oyuncuların ve teknik ekibin tam anlamıyla kenetlendiği, artık tek bir hata yapmak istemedikleri bildirildi. İsmail Kartal'ın da oyuncularını motive ederek, 2014'ten beri hasret kalınan Süper Lig şampiyonluğu için yeniden bir diriliş hikayesi yazmak için harekete geçtiği ifade edildi.

'BİRLİK OLMAMIZ GEREKİYOR'



Kartal'ın, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda, "Olympiakos maçında elinizden geleni yaptınız ancak olmadı. Artık bunu bir an önce unutalım. Galatasaray'ın ne yapacağından çok bizim ne yapacağımız önemli. Kenetleneceğiz ve bizi aşağıya çekmeye çalışanlara karşı birlik olacağız.

Her şey bizim elimizde. Ligde artık 6 maç kaldı ve derbiler dahil hepsini kazanıp, şampiyonluğu taraftarımıza armağan edelim. Sizlere güvenim ve inancım tam. Her şeyinizi ortaya koyun ve kupayı kazanarak tarihe adınızı altın harflerle yazdırın" dediği öğrenildi.