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Spor

İsmail Kartal'dan Sivasspor'a karşı 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahasında konuk ettiği Sivasspor'un karşısına son maç kadrosuna göre 5 değişiklik yaparak çıktı.

IHA4 Aralık 2023 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Sivasspor'a karşı 5 değişiklik
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor karşılaşmasına son oynanan Nordsjaellend maçı 11'inden 5 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Nordsjaelland maçının 11'inden 5 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'nin yerine Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Fred, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'ya görev verdi. Sarı kart cezası nedeniyle son lig maçında kadroda olmayan Bright Osayi-Samuel, mücadeleye 11'de başladı.

FRED, 37 GÜN SONRA SAHADA

Pendikspor ile 29 Ekim'de oynanan müsabakada sakatlanan ve daha sonra kasık bölgesinde yırtık tespit edilen Fred, sakatlığını atlatarak formasına kavuştu. Başarılı orta saha, 37 gün sonra sarı-lacivertli forma altında maça çıktı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc ile henüz hazır olmayan Alexander Djiku kadroda yer almadı. Ryan Kent de teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

SARI-LACİVERTLİLER SİVASSPOR'A KARŞI ŞU 11 İLE ÇIKTI:

"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."

Fenerbahçe'de; İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Joshua King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek ve Emre Mor ise yedek bekledi.

SARACOĞLU KAPALI GİŞE

Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de, taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen Sivasspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldururken, tezahüratlarla takıma destek verdi.

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