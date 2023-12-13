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  • İsmail Kartal'dan TFF açıklaması! ''Evimizde oynayacakken deplasmana gideceğiz''
Spor

İsmail Kartal'dan TFF açıklaması! ''Evimizde oynayacakken deplasmana gideceğiz''

Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Liglerin ertelenmesi kararı hakkında da konuşan Kartal, 'Kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ligde ama TFF'nin aldığı karara yapabileceğimiz bir şey yok.' dedi. İşte detaylar...

13 Aralık 2023 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan TFF açıklaması! ''Evimizde oynayacakken deplasmana gideceğiz''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"İYİ REAKSİYON VERDİK"

"Yarın kendi seyircimizin önünde 3 puan alıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Yarın elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son 2 lig maçında da Nordsjaelland maçındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik."

"LİDER ÇIKMA DURUMUMUZ VAR"

"Bugün 1-2 oyuncumun durumuna bakıp karar vereceğim. Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Farklı kazanıp yarınki maçın durumuna göre lider çıkma durumumuz var. Bugün oyuncularımla konuşacağız bunları."

SERDAR AZİZ'İN DURUMU

"Serdar Aziz takımla çalışıyor doğru ama henüz hazır değil. 6 haftadır idman yapmıyor. Maç ritmini yakalaması gerekiyor, bakalım göreceğiz."

HALİL UMUT MELER

"Halil Umut Meler ve hakem camiasına geçmiş olsun diliyorum, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum. Liglerin ertelenmesi ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Açıklamayı kulübümüz yapacaktır."

"TFF'NİN ALDIĞI KARARA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

"Bir kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ligde ama TFF'nin aldığı karara yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kulübümüzü ilgilendiren bir durum."

BECAO NE ZAMAN DÖNECEK

"Becao'nun Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde."

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