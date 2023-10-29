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Spor

İsmail Kartal'dan transfer cevabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor karşılaşmasından önce açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2023 Pazar 18:38 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan transfer cevabı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor maçının öncesinde konuştu.

Kartal, "Öncelikle Cumhuriyeti'n 100. yılı kutlu olsun. Bugünkü maça özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün de, Cumhuriyeti'mizin 100. yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal, sözlerine, "İyi bir şekilde hazırlandık. Pendikspor, geçen hafta ilk galibiyetini aldı. Oyuncularım ve yardımcılarım, çok güzel bir zemin olduğunu söylediler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye devam etti.

TRANSFER CEVABI

İsmail Kartal, stoperde Alexander Djiku'nun eksikliği ve devre arasında bu bölgeye transferin gündeme gelmesinin hatırlatılmasının ardından, "Bakalım orası daha belli değil. Djiku'nun ayağında hafif bir kırık var. Doktor 2-3 hafta süreceğini söyledi. Samet bugün sahaya çıkacak. Samet bizim önemli oyuncularımızdan biri. Sezon başında da 4 stoperim olduğunu söylemiştim. Milli maçlarda iyi maçlar çıkardı. İnşallah bugün de güzel bir maç çıkartır." sözlerini sarf etti.

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