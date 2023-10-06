Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri...

"ÇOK MUTLUYUM"



"İlk devrede oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Sadece üretkenliğimiz azdı. İkinci yarıda 3. bölgede daha fazla oynayarak üretkenliği arttırmamız gerektiğini anlattım. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Bu değişikliklerle pozisyon bulduk. Golü bulduk. Sonuçta kendi hatamızdan gol yedik. Futbolda bu olabilir. Rakibe bir tane net pozisyon verdik, onun haricinde pozisyon vermedik. 2-1 kazandık, daha farklı da kazanabilirdik. Hedefimiz kazanmaktı, bunu başardık. Çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum."

"TÜM OYUNCULARA GÜVENİYORUM"

"Bütün oyuncularıma güveniyorum. 60'a kadar aynı oyuncularla devam ettim. Daha sonra değişiklik yaptım. Bazen bunlar tutuyor, bazen tutmuyor. Bugün istediğimizi aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"HER MAÇTA KATKI VERDİ"

"King'i uzun zamandır her zaman hazır. Biz de ona şans veriyoruz. Her oynadığı maçta katkı verdi. Durumu yarın (cuma) belli olacak. İnşallah çok fazla bir şeyi yoktur ve bir an önce aramıza döner"

İRFAN CAN VE CRESPO

"İrfan Can'a sürekli oyunda kal, ısın, oyunun içinde ol dedik. Uzun zaman oynamamasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Crespo iyi oynadı. Crespo bu değil, daha çok alması gereken yol var."

15 MAÇLIK SERİ

"3 puan aldık, ona bakıyoruz. Şimdi tek hedefimiz hafta sonundaki Kasımpaşa maçı."