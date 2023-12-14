İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2023 Perşembe / 2 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9637
  • EURO
    31,9351
  • ALTIN
    1892.96
  • BIST100
    7813.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan Trnava karşısında 3 değişiklik
Spor

İsmail Kartal'dan Trnava karşısında 3 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi Grup aşamasında karşılaştığı Spartak Trnava'ya karşı son oynanan Beşiktaş maçı 11'e göre 3 değişiklik yaparak çıktı.

IHA14 Aralık 2023 Perşembe 21:12 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Trnava karşısında 3 değişiklik
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Spartak Trnava karşısına son oynanan Beşiktaş maçı 11'den 3 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Beşiktaş maçının 11'inden 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, stoper bölgesinde UEFA listesinde ismi yer almayan Samet Akaydin'in yerine Jayden Oosterwolde'ye, kalede de İrfan Can Eğribayat'a şans verdi. Orta sahada ise Crespo'nun yerine İsmail Yüksek formasına kavuştu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT, 50 GÜN SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Slovak ekibine karşı 11'de mücadeleye başladı. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maçta kaleyi devralan 25 yaşındaki kaleci, kritik randevuda Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tercihi oldu. Son olarak Ludogorets ile oynanan müsabakada kalede olan İrfan Can, 50 gün sonra 11'de başladı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc kadroda yer almadı.

İsmail Kartal, Spartak Trnava maçına şu 11 ile çıktı:

İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miguel Crespo, Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.

SARACOĞLU KAPALI GİŞE

Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Avrupa Konferans Ligi'nin son grup maçında da tribünleri doldurdu. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Slovak taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.