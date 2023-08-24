Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Seyircimizin önünde iyi başladık. Avantajlı bir sonuç elde etmek istiyorduk. Twente takımının Hollanda futbolunu iyi yansıtacağını oyuncularımıza anlattık. Bizim yapmak istediklerimizi maçın başında onlar bize yaptı." dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerine, "Sakatlıktan çıkmış oyuncularımız vardı Bright gibi. Onları sonradan oyuna almayı tercih ettik. 1-1'den sonra bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu ve İrfan ile Bright'ı oyuna aldım. Taraftarlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum." diye devam etti.

İsmail Kartal son olarak, "Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum." sözlerini sarf etti.