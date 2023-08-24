İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9108
  • EURO
    28,1515
  • ALTIN
    1587.47
  • BIST100
    7491.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan Twente maçı sonrası demeçler: ''Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum''
Spor

İsmail Kartal'dan Twente maçı sonrası demeçler: ''Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşması sonrası konuştu. Mücadele içinde hiçbir oyuncusunu engellemediğini söyleyen Kartal, 'Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 22:49 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Twente maçı sonrası demeçler: ''Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum''
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Seyircimizin önünde iyi başladık. Avantajlı bir sonuç elde etmek istiyorduk. Twente takımının Hollanda futbolunu iyi yansıtacağını oyuncularımıza anlattık. Bizim yapmak istediklerimizi maçın başında onlar bize yaptı." dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerine, "Sakatlıktan çıkmış oyuncularımız vardı Bright gibi. Onları sonradan oyuna almayı tercih ettik. 1-1'den sonra bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu ve İrfan ile Bright'ı oyuna aldım. Taraftarlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum." diye devam etti.

İsmail Kartal son olarak, "Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.