İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,844
  • EURO
    28,8092
  • ALTIN
    1655.87
  • BIST100
    8266.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan UEFA listesine yazılmayan futbolcularla özel görüşme!
Spor

İsmail Kartal'dan UEFA listesine yazılmayan futbolcularla özel görüşme!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosuna alınmayan oyuncularla özel bir görüşme yaptı.

7 Eylül 2023 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan UEFA listesine yazılmayan futbolcularla özel görüşme!
ABONE OL

Fenerbahçe, pazartesi gecesi Konferans Ligi grup etabında kullanacağı kadroyu UEFA'ya teslim etmişti. En önemli sürprizler yeni transfer Mert Müldür'ün yanı sıra Samet Akaydın ve Emre Mor'un dışarıda kalması olmuştu. Sakatlığı bulunan Luan Peres, genç oyuncular Bartuğ Elmaz Omar Fayed ile kadroda düşünülmeyen Nazım Sangare de listeye eklenmemişti.

ÖZEL GÖRÜŞME YAPILDI

İsmail Kartal'ın, oyuncular Milli Takım kampları için ayrılmadan önce Mert, Samet ve Emre ile bu konuda özel bir görüşme yaptığı kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine, UEFA'ya bildirilen kadroda belli sayıda kulüp altyapısından ve ülke içinden yetişen oyuncu bulundurma zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

"DEĞERLİ OYUNCULARSINIZ"

Kartal'ın, "Kriterler seçim yapma konusunda zorladı. Mecburen birileri dışarıda kalacaktı. Sizler, Konferans Ligi'nde sahada olmayacaksınız ancak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında önemli rol alacaksınız. Moralinizi bozmadan, tamamen saha içine odaklanmanızı istiyorum. Hepiniz benim için değerli oyuncularsınız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Fenerbahçe eğer gruptan çıkmayı başarırsa, sonraki turlar için ara transfer döneminin ardından UEFA'ya yeni bir liste daha bildirecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.