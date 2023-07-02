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Spor

İsmail Kartal'dan yönetime transfer raporu

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başlarken 62 yaşındaki teknik adam, hızlı şekilde kolları sıvadı ve yeni sezon için planlamasını yaptı.

2 Temmuz 2023 Pazar 12:57 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan yönetime transfer raporu
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Takım kadrosunu transfer dönemi için 3 kategoriye ayıran tecrübeli hoca, buna göre de yönetime ilk raporunu verdi.

İSTEMEDİĞİ 3 OYUNCUNUN İSMİNİ VERDİ

Teknik patron İsmail Kartal ilk etapta hücum hattına yüzünü çevirirken takımda istemediği 3 oyuncunun adını da verdi. Yeni transfer Dzeko'nun yanı sıra Batshuayi, King ve Serdar Dursun'un yeni sezon için yeterli olacağını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, Samatta ile Joao Pedro'ya ihtiyacı olmadığını söyledi. Kartal ayrıca Gustavo Henrique için de olumsuz görüş bildirdi.

"BU YEDİLİ DURSUN"

Deneyimli çalıştırıcının, takımda kalmasını istediği ilk isim Arda Güler... Ancak yıldız futbolcunun ayrılığı ise kapıda. Arda dışında ise 7 oyuncunun kadronun şablonunu oluşturacağını hesaplayan Kartal; Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Luan Peres, Crespo, Batshuayi ve Emre Mor'un satılmamasını raporuna yazdı. Sözleşmesi biten Zajc ile de yeniden anlaşılması bekleniyor. Serdar Aziz- Luan Peres tandemini ilk olarak planlayan tecrübeli antrenör, sol bekte Oosterwolde'yi beğenmezse Peres'i bu bölgeye çekip Szalai'yi sol stoper yapacak.

OSAYİ & SZALAİ & ROSSİ'YE VİZE!

Rapordaki en kritik durum ise 'teklif gelirse gidebilirler' bölümü. Bu isimler Osayi Samuel, Szalai, Arao, Rossi ve Joshua King'den oluşuyor. Bu oyuncuların ayrılması halinde ise yerlerine hemen takviye yapılacak. Osayi'nin atletizm özelliğini kullanmak isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcunun satılması durumunda Sassuolo'dan Mert Müldür'ü hedef olarak belirledi. Stoperde ise Luan Peres'i, Szalai'nin önünde gören Kartal, Arao'yu da sıralamasında arkaya aldığı için gidişine onay verdi.

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