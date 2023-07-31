İsmail Kartal: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"İkinci maç için buraya geldik. Güzel bir hava var. İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç aldık. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur, en iyi şekilde hazırlandık. Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Son bir antrenmanımız olacak, ondan sonra maç saatini beklemeye geçeceğiz"

"Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmedik. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazı oyuncuları rotasyonda görmek için onlara şans vereceğim"

"TÜM KUPALARA TALİBİZ SÖZLERİ"

"Önemli bir kadroya sahibiz. Kadro kalitesini genişleterek 3 kupada yarışabileceğimizi söyledim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Avrupa'da da hayal olacak belki ama biz bu hayallerimizi içinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla sürekli bunu konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olması, bunun için de çok çalışıyoruz."

CENGİZ ÜNDER VE LIVAKOVIC TRANSFERİ

"Bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik koşullar var, Bu konuyu yönetim ve başkan sürdürüyor. Yönetim kurulumuza ve başkanımıza sormak lazım." Herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz bu konuda."

"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

"Sahaya çıkacak 11, Fenerbahçe'nin en iyi 11'dir. Bizim için sahaya çıkan 11 en iyi 11'dir. Fenerbahçe, her yerde her zaman sahaya kazanmak için çıkar."

