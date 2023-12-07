İsmail Kartal'ın derbideki en büyük kozu: Edin Dzeko

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u yenerek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe, cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah-beyazlıları devirerek, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dev derbinin planlarını yapmaya başladı.

Yardımcılarıyla Samandıra'da hummalı bir çalışma gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcının Dolmabahçe'de en büyük kozu ise Edin Dzeko olacak...

Oyun kurgusunu 37 yaşındaki Boşnak golcü üzerine kurmaya başlayan İsmail Kartal, öğrencisiyle de görüşerek maç içinde yapması gerekenleri tek tek anlatıyor.

BU MAÇLARIN ATMOSFERİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve ligde oynadığı 14 karşılaşmada 11 kez ağları havalandırarak Galatasaraylı Mauro Icardi'yle birlikte gol krallığında zirvede yer alan Boşnak yıldız, bu maçların atmosferini çok iyi biliyor. Edin Dzeko'nun Avrupa'daki derbileri örnekleyerek teknik heyete de bazı konularda bilgi aktardığı belirtildi.