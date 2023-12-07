İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9477
  • EURO
    31,2148
  • ALTIN
    1891.63
  • BIST100
    7765.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'ın derbideki en büyük kozu: Edin Dzeko
Spor

İsmail Kartal'ın derbideki en büyük kozu: Edin Dzeko

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu Boşnak yıldızı Edin Dzeko olacak. 37 yaşındaki deneyimli golcünün İsmail Kartal'ın oyun planını en parçası olması bekleniyor.

Sabah7 Aralık 2023 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın derbideki en büyük kozu: Edin Dzeko
ABONE OL

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u yenerek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan devralan Fenerbahçe, cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah-beyazlıları devirerek, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dev derbinin planlarını yapmaya başladı.

Yardımcılarıyla Samandıra'da hummalı bir çalışma gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcının Dolmabahçe'de en büyük kozu ise Edin Dzeko olacak...

Oyun kurgusunu 37 yaşındaki Boşnak golcü üzerine kurmaya başlayan İsmail Kartal, öğrencisiyle de görüşerek maç içinde yapması gerekenleri tek tek anlatıyor.

BU MAÇLARIN ATMOSFERİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ve ligde oynadığı 14 karşılaşmada 11 kez ağları havalandırarak Galatasaraylı Mauro Icardi'yle birlikte gol krallığında zirvede yer alan Boşnak yıldız, bu maçların atmosferini çok iyi biliyor. Edin Dzeko'nun Avrupa'daki derbileri örnekleyerek teknik heyete de bazı konularda bilgi aktardığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.