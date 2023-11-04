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Spor

İsmail Kartal'ın derbideki kozu ileri dörtlü

Bu sezon ligde en fazla gol atan takım olmayı başaran Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisindeki en büyük kozu ileri 4'lüsü olacak.

Sabah4 Kasım 2023 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın derbideki kozu ileri dörtlü
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Tarihi bir sezon geçiren ve oynadığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin bu performansı istatistiklere de yansımış durumda...

Şu ana kadar Süper Lig'de rakip filelere 29 gol gönderen sarı lacivertliler, ligin açık ara en fazla gol atan takımı konumunda... Bu başarı da teknik direktör İsmail Kartal kadar takımın ileri dörtlüsünün de katkısı çok büyük.

GOLLERİN YÜZDE 80'İNİ ATTILAR

Sezon başında transfer edilen Dzeko, Szymanski ve Tadic'in yanı sıra Kartal'la yeniden doğan İrfan Can Kahveci, atılan bu 29 golün 23'üne imza attı. Dzeko 10, Szymanski 6, İrfan Can 5, Tadic de 2 kez ağları sarstı. Bu dört isim; teknik direktör İsmail Kartal'ın da bugünkü Trabzonspor derbisinde yine en büyük kozu olacak.

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