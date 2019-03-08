İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi
Daha önce Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile birlikte çalışan İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde F.Bahçe'ye geri döneceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile Ersun Yanal'ın yarıdımcılığını yapan İsmail Kartal'dan mesaj var.
En son Ankaragücü'nü çalıştıran Kartal, 'Yanal ile beraber çalışır mısınız? sorusuna net bir cevap verdi. Tecrübeli hoca 'F.Bahçe hayatımızın geçtiği yer. Fenerbahçe için bir görev verelirse, her zaman yaparız' dedi.
(Fotomaç)
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