İsmail Kartal'ın kadrodaki tercihleri şaşırttı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ideal 11'ini kullanırken Konferans Ligi'nde rotasyona kadroyla mücadele ediyordu. Ancak hem 6-1'lik Nordsjaelland maçının acısını çıkarmak, hem lig mücadelesinin ertelenmesi, hem de grupta liderlik için Spartak Trnava karşısında işlerin değişmesi bekleniyordu.

İsmail Kartal da önceki günkü basın toplantısında bu konudaki bir soruya, "1-2 oyuncuyla rotasyon yapabilirim" yanıtını vermişti. Beklendiği gibi Fenerbahçe ideale yakın 11'le sahaya çıktı. Ancak İsmail Kartal, önemli bir sürpriz yaptı. 62 yaşındaki teknik adam, Dominik Livakovic'i dün akşam yanında oturttu. Eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a emanet etti. Başarılı kaleciyle dünkü mücadelede fazla iş düşmedi.

STOPERDE ZORUNLU DEĞİŞİM



Sarı-Lacivertliler'de son Beşiktaş maçına oranla bir rotasyon da orta sahada oldu. Crespo yerine İsmail Yüksek görev yaptı. Stoperde ise zorunlu değişiklik yaşandı. Derbide 11'de oynayan Samet Akaydın, UEFA listesinde yer almıyordu.

Bu nedenle Milli savunmacının yokluğunda Jayden Oosterwolde stoperde formayı sırtına geçiren isim oldu. İsmail Kartal'ın, "Taraftarımıza özür borcumuz var" dediği Spartak Trnava karşısında sahaya sürdüğü ideal 11 üzerine düşeni yaptı, Sarı-Lacivertliler farklı bir galibiyetle sahadan ayrıldı.