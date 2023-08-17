Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. İsmail Kartal'ın orta sahaya ısrarla Rade Krunic'i istemesi nedeniyle Milan'la pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Boşnak yıldız da Fenerbahçe'ye gelmek için bastırıyor. Yönetim, Kartal'ın isteği nedeniyle Krunic'e özel önem verse de Ndombele ve Phillips'i de gündemde tutuyor.

KRUNIC ISRARI SÜRÜYOR

İsmail Kartal için varsa yoksa Rade Krunic... Orta sahaya Szymanski ve Fred takviyelerini yapan Fenerbahçe'de başarılı teknik adam, Boşnak yıldızı da ısrarla istiyor. Yönetim bu nedenle Milan'ın, 'Satmayı düşünmüyoruz' yanıtına rağmen yeni bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını bir kez daha çalmıştı.

8 MİLYON EURO

Sarı lacivertliler, bu kez masaya 8 milyon Euro ile oturdu. Milan, halen Krunic'i göndermek istemiyor. Ancak Boşnak yıldız da Fenerbahçe'ye transfer olmak için kırmızı siyahlılar'a yoğun baskı yapıyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu tavrı, sarı lacivertliler'in elini fazlasıyla güçlendirmiş durumda.

TOTTENHAM 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Yönetim, İsmail Kartal'ın Rade Krunic'e olan ilgisi nedeniyle bu transfere büyük önem veriyor. Ancak diğer yandan Tanguy Ndombele için Tottenham, Kalvin Phillips için ise Manchester City ile temaslar sıcak tutuluyor. Tottenham, Fransız yıldız için ısrarla 15 milyon Euro'dan aşağı inmiyor.

KİRALIK TEKLİF GÜNDEMDE

Phillips için ise City ile kiralık bir transfer için görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe, Rade Krunic'i sonuna kadar zorlayacak ancak istenen gelişme sağlanamazsa Ndombele ve Phillips'ten birini almak için girişimlerine hız verilecek.