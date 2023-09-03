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Spor

İsmail Kartal'ın Ryan Kent planı

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Dominik Livakovic, MKE Ankaragücü kadrosunda yer alırken Ryan Kent kadroda yer vermedi. İskoç yıldızın kafilede yer almamasının nedeni ortaya çıktı.

Sabah3 Eylül 2023 Pazar 15:23 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın Ryan Kent planı
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü kafilesinde yeni transfer Dominik Livakovic yer alırken, Ryan Kent listeye dahil edilmedi.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı; Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Özellikle bu sezon transfer edilen Ryan Kent'in kadroda yer almaması şaşkınlık yarattı.

O GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın Ryan Kent tercihinin nedeni belli oldu.

Her maça göre farklı bir kurgu hazırlayan deneyimli hocanın, taktik formasyona göre böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.

Oyuncularının antrenman performanslarını yakından takip eden Kartal, forma adaletine büyük önem veriyor.

6 numara bölgesinde İsmail Yüksek'in sırtına binen yük nedeniyle Crespo'yu kadroya alan İsmail Kartal, kanat alternatiflerinin fazla olması nedeniyle Ryan Kent'i dışarda bıraktı.

JOSHUA KING PERFORMANSINI ARTIRDI

İdmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Joshua King, Twente maçında bulduğu şansı da iyi değerlendirince kadroda kendine yer buldu.

Ryan Kent ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı ve tamamen teknik heyet tercihi nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

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