İsmail Kartal'ın transfer listesinde 5 isim var

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, camianın şampiyonluk isteğini karşılamak ve riske girmemek için takviyelerin en kısa zamanda takıma katılması isteğini de dile getirdi. Ryan Kent ve Edin Dzeko dışında 5 transfere ihtiyacı olduğunu belirten Kartal, bunu bölge bölge raporladı.

YABANCI BİR KALECİ İYİ OLUR

Altay'a güvenen, İrfan Can'ın performansına geçer not veren Kartal, geçen sezon Altay'ın tribünlerle yaşadığı olumsuzluk karşısında moralinin bozulmasını ve sakatlık ihtimallerini de göz ardı etmiyor. Bunun için yabancı kaleci fikrine sıcak bakıyor. Yönetim Livakovic'le anlaştı ancak Zagreb'in inadını kıramıyor. Son olarak Manchester United forması giyen ve bonservisi elinde olan David de Gea ile de temaslar sürüyor.

SOL BEK İÇİN ALEX TELLES ÖNDE

İsmail hoca da Jesus gibi Lincoln'ü sol bekte düşünmüyor. Oosterwolde ile ilgili kararsa kampta verilecek. Etkili bir performans görülemezse oyuncu kiralık gönderilecek. Kanarya'nın bu mevki için hedeflerinin başında eski Galatasaraylı Alex Telles geliyor. Bonservisi Manchester United'da olan Brezilyalı oyuncu geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçirmişti. Sözleşmesinin bitmesine de bir yıl var.

STOPERDE BECAO ÖN PLANDA

Geçen sezon en çok forma giyen isim olan Attila Szalai'ye Atalanta, Valencia ve Wolfsburg'un ilgisi var. İyi bir teklif gelirse ayrılığa izin verecek. İsmail Kartal da bu oyuncunun ayrılığı halinde stopere seviye atlatacak bir isim istedi. Yönetim, Becao transferini bir an önce bitirmek istiyor. Futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı. Ancak Atalanta da istediği için kulübü Udinese fiyat artırma peşinde.

8 NUMARA OLMAZSA OLMAZ

Oyunun her iki bölgesini oynayabilen orta sahalar tercih eden İsmail Kartal, merkez orta sahaya da dribbling yeteneği olan, rakip ceza alanına top taşıyabilen, delici koşular yapabilecek bir isim arıyor. PSG'li Renato Sanches ile ilgili bir girişim oldu ancak oyuncunun maliyeti yüksek.

SAĞ KANATTA REKABET ŞART

İsmail Kartal, takımdaki kanat sayısından memnun değil. Rossi'nin satılma ihtimali kuvvetli. Elde sadece Ryan Kent ve Emre Mor kalıyor. Skorer bir sağ kanat isteyen Kartal, o bölgede rekabeti artırmak istiyor. Sözleşmesi elinde olan Adama Traore listedeydi ama bu oyuncu da Arabistan'dan gelen yüksek rakamlara kayıtsız kalmadı. Jesus'un takımı Al Hilal mutlu sona ulaştı. Bunun dışında Fenerbahçe, Wilfred Zaha'yı transfer etmek için de girişimlerini sürdürüyor.