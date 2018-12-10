İsmail Köybaşı, Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekti

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olurken, kendisini bir anda ateş hattında buldu. Sarı lacivertli futbolcuların performansı tartışma konusu olurken,İsmail Köybaşı'nın bir görüntüsü büyük tepki çekti.

Uzatmaların son anlarında Akhisarspor'da sağ kanattan içeri gönderilen top sonrası önünü boşaltan Regattin sol ayağının içiyle şık bir vuruş yaparak skoru 3-0'a getirmişti.

Bu pozisyonda isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken ve Regattin'in çevresinde yürüyen İsmail Köybaşı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından eleştiriye tutuldu. 78'de Mehmet Topal'ın yerine oyuna giren İsmail, bu sezon ligde 5. kez şans bulmuştu.

İşte gelen bazı yorumlar...

-İsmail köybaşı'nın müthiş çabası gole engel olamadı. İsmail sen dua et kalede Harun Tekin var, Volkan Demirel olsaydı seni oraya gömerdi

-3.golde İsmail Köybaşı'nı bi takip edin, mahallede olsa oracikta sopayi yerdi.

-Her şeyi geçtim, böyle gol yenmez arkadaş, tamam, takımın hepsi kötü tamam da bu nasıl bir savunmadır ismail köybaşı

(Sporx)