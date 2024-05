İsmail Köybaşı: Göztepe, Süper Lig'de muhteşem bir şekilde ilerleyecek

Göztepe'nin takım kaptanı İsmail Köybaşı, Süper Lig'de taraftarlarının önünde oynayacakları ilk maçı sabırsızlıkla beklediğini ve İzmir ekibinin Süper Lig'de de başarılı sonuçlar alacağına emin olduğunu söyledi.



İsmail Köybaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükseldikleri için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Duygularım tarifsiz. Göztepe yeniden hak ettiği yere geldi. İzmir'in sesi olarak Göztepe'nin Süper Lig'de olması ayrıca önemli. Mükemmel bir organizasyonun, tesadüf olmadan yakalanan bir başarının içinde olduğum için de gururluyum. Taraftarımız önünde Süper Lig'de oynayacağımız ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Göztepe'nin kurumsal organizasyon yapısıyla Süper Lig'de de başarılı olacağına inandığının altını çizen İsmail, "Göztepe, Süper Lig kültürü olan bir kulüp. Avrupa kültürünü de ilk deneyimlemiş takımlardan biri. Sorumluluğumuzun farkındayız. Sport Republic bünyesi altında, başkanımız Rasmus Ankersen ve onursal başkanımız Mehmet Sepil, sportif direktörümüz Ivan Mance ve üst yöneticimiz (CEO) Kerem Ertan başta olmak üzere organizasyonun her bir üyesi üzerine düşeni yapıyor. Göztepe'nin Süper Lig'de muhteşem bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"GÖZTEPE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM"



İki sezondur İzmir ekibinin formasını giyen ve sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşmesi uzatılan 34 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:



"Süper Lig'e çıktığımızda sözleşmem otomatik olarak uzayacaktı ve öyle oldu, aksi bir şeyi hiç düşünmedim. Kulübümüz de bunu duyurdu. Burası benim ailem ve evim. Her zaman böyle gördüm. İlk geldiğim andan itibaren Göztepe'nin büyüklüğünü biliyordum ama geldikten sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Değer verdim, değer gördüm, bunlar beni ayrıca motive ve mutlu etti. Herkese minnettarım. Bu organizasyonun içinde yer aldığım ve olmaya devam edeceğim için çok mutlu ve gururluyum. Tarihine ve kültürüne her zaman değer veren bir kulübün kaptanıyım. Göztepe ile ilgili çok safi duygularım var, buradaki herkesin gönülden bir şeyleri yaptığını görmek çok mutlu ediyor ve işi daha anlamlı hale getiriyor."



Daha önce Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor formaları da giyen İsmail Köybaşı, yeniden Süper Lig'de mücadele edeceği için mutlu olduğunu aktararak, "Yeniden Süper Lig'e dönmek bir futbolcu olarak benim için müthiş bir motivasyon kaynağı. Trabzonspor ile şampiyon olduktan sonra Göztepe'ye transfer olma kararım çok kolay olmadı. Cesur bir karar aldığımı düşünüyorum. Aldığım kararın bugün bu şekilde sonuçlandığını görmek beni ayrıca onurlandırıyor. Müthiş bir fedakarlık yapan başta eşime ve aileme teşekkür ediyorum. Çok deneyimli arkadaşlarımızla burada bulunduk, çok güzel bir yolculuktu, sonu da güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.



"HOCAMIZIN GELDİĞİ ANDA SÖYLEDİĞİ TEK BİR KELİME VARDI, DİSİPLİN"



Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un başarıda büyük payı olduğunu vurgulayan İsmail Köybaşı, "Hocamızın geldiği anda söylediği tek bir kelime vardı, disiplin. 'Disiplin tek bir kelimedir ama bunun için çok fedakarlık gerekir.' dedi. Kendisi takım içinde muhteşem bir disiplin sağladı, zaten disiplinli olmaya meyilli bir grup vardı ama o bunu daha disiplinli hale getirdi. Önceki takımlarında şampiyonluklar yaşamış bir teknik adam, tecrübesini de bize çok iyi aktardı. Bu da bize başarılar getirdi. Hocamıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hoca-oyuncu ilişkileri çok değerlidir. Kendine has bir iletişim becerisi var ve bunu oyuncularına çok iyi aktarıyor." diye konuştu.



Göztepe ile gittikleri her deplasmanda sevgi ve saygıyla karşılanmalarının da çok değerli olduğunu belirten deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, şampiyonluk kadar değerliydi. 'Biz büyük bir aileyiz.' dedik, bunu korumak ve geliştirmek için çok çaba sarf ettik. Bu yolculuk sadece bu sezon başlamadı. Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra iki sezon önce buraya geldim. Yeni bir yapılanmaydı, hiçbir şey kolay olmadı. Bu yolların ne kadar fedakarlık gerektirdiğini biliyorum. Başkanından çalışan emektarlarına kadar herkes üzerine düşeni yaptı. Herkesin emeğine sağlık. Tek bir ses olduk. İçeride, dışarıda hiç fark etmeden bizi yalnız bırakmayan, bizimle her zaman bütünleşmiş büyük bir taraftarımız var. Her zaman arkamızda olacaklarını bilmek bize bambaşka bir güç veriyor. Taraftarlarımızın muhteşem Medcezir performansı da hala kulaklarımda. Başarımızda yalnızca şu anki değil, bir sene önce kadroda bulunan futbolcuların ve hocaların da çok büyük emeği var. Onların da her zaman kıymetini bildik. Şampiyonluk kutlumasına o futbolcu arkadaşlarımız ve hocalarımız da davet edildi. Bu, Göztepe'ye yakışan bir olaydı."

Elde ettikleri başarıda bütünleşmelerinin büyük önemi olduğunu aktaran İsmail Köybaşı, "Başarımızda kulübe katkı yapan tüm teknik adamların payı vardı. Kokovic, Ekrem Dağ, Şakir Özkayımoğlu hocamız hiçbir zaman bizi bırakmadı. Öyle bir aileyiz ki Şakir hoca ayrıldıktan sonra her maçta tribünde formasıyla bizi desteklemek için yerini aldı. Bunlar Göztepe'nin nasıl bir kültürünün olduğunu gösteren inanılmaz şeylerdi." değerlendirmesinde bulundu.