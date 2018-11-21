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İsmail Köybaşı: Protestolar beni üzdü

İsmail Köybaşı, Alanya maçındaki tepkiler için bu yorumu yapıp, “Bunun geçici olduğunu biliyorum. Koeman’la gelen iyi skorlar özgüvenimizi arttırdı” dedi.

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FENERBAHÇE’NİN sol beki İsmail Köybaşı, dünkü idman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Sarı-Lacivertli oyuncu, “Alanya maçındaki protestolara üzüldüm bunu saklayamam. Takımı desteklemeye gelen her taraftar kadar Fener’i seviyorum ve gerçekten kendimi adıyorum. 10 yıldır bü- yük takımlarda forma giyiyorum. Böyle şeylere çok şahit oldum. Kötü gidişat ve bireysel performans nedeniyle tepkiler olabiliyor. Bunun geçici olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman keşke demedim. İyi ki Fenerbahçe’ye geldim diyorum. Dü- zenli oynayınca neler yapabileceğimi biliyorum. Koeman’ın gelişi sonrası alınan iyi skorlar takımın özgüvenini arttırdı. Trabzon maçı bunu perçinleme adına doğru karşılaşma. Bizim için doğru hedef bir sonraki maçımızı kazanmak. Şu anki durumda 2-3 hafta sonrasını düşünmek mantıklı değil” ifadelerine yer verdi. 

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