İSTANBUL 25°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9619
  • EURO
    18,3196
  • ALTIN
    1026.03
  • BIST100
    2849.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi
Spor

İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi. Tecrübeli sol beke 2 milyon 350 bin TL ödenecek.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Köybaşı'nın 2 milyon 350 bin TL tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecek.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.