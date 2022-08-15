Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Köybaşı'nın 2 milyon 350 bin TL tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecek.
Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."