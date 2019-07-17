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İsmail Köybaşı'nın yeni adresi belli oldu

Göztepe uzun süredir yoğun çaba sarf ettiği Galatasaraylı Ömer Bayram'ın transferinin yılan hikayesine dönmesi üzerine rotasını Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'na çevirdi.

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Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun menajeri kanalıyla Göztepe'ye haber yolladığı bildirilirken, transfere teknik direktör Tamer Tuna karar verecek.
 
Kendisine kulüp arayan futbolcunun yıllık ücretinin 1.5 milyon Euro olduğu belirtilirken Tuna'nın onay vermesi halinde futbolcuyla Başkan Sepil pazarlık masasına oturacak. Kariyerinde 28 kez milli olan İsmail, Gaziantep'te 2 sezon, Beşiktaş'ta 7 sezon, F.Bahçe'de ise 3 sezon forma giydi. Sarılacivertli ekipte geçen sezon lig, kupa ve Avrupa Ligi olmak üzere 17 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki savunmacı Beşiktaş'ta birer kez Süper Lig ve kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.
 
(Yeni Asır)
 
 

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