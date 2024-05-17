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Spor

İsmail Taşdemir: Maçın başından sonuna kadar doğru işler yaptık

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükselen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmayı değerlendirdi.

17 Mayıs 2024 Cuma 00:26 - Güncelleme:
İsmail Taşdemir: Maçın başından sonuna kadar doğru işler yaptık
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Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükselen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, pozisyon vermeden maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci yarısında iyi bir performans sergileyip son anda play-off'a kalan bir rakiple oynadıklarını dile getirdi.

Bu rakiplerin genelde çok tehlikeli olduğunu belirten Taşdemir, bunun bilincinde olarak oyuncularının mücadele ettiğini kaydetti.

Maçın başından sonuna kadar hem hücumda hem de defansif anlamda doğru işler yaptıklarını vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Hemen hemen pozisyon vermeden maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Gerçekten İkinci Lig'i de sayarsak 3 senedir hemen hemen aynı oyuncu grubu bize, camiamıza ve şehrimize çok güzellikler yaşattı. Üç maçımız kaldı. Allah nasip ederse inşallah gelecek rakiple oynayacağımız 2 maçtan üstün ayrılabilirsek finale tekrar taşıyabiliriz. İnşallah üzerimize düşeni yapıp geçen sene başaramadığımızı bu sene başarabiliriz."

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