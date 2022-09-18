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Spor

İsmail Yüksek, A Milli Takım'da

TFF, A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yapıldığını Salih Özcan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda çıkartıldığını ve yerine İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci'nin dahil edildiğini açıkladı.

18 Eylül 2022 Pazar 23:11 - Güncelleme:
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Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamada Borussia Dortmudn forması giyen Salih Özcan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda çıkartıldığı belirtildi. Özcan'ın yerine kadroya İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci'nin dahil olduğu ifade edildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

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