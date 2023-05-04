İsmail Yüksek'ten Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı. Şampiyonluk yarışında fire vermek istemeyen Sarı Lacivertliler'e Enner Valencia ve İsmail Yüksek'ten müjdeli haber geldi.

İSMAİL YÜKSEK'TE YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe'de Szalai, Zajc, Batshuayi ve King'in takıma dönmelerinin mutluluğu yaşanırken, İsmail Yüksek'ten gelen haber moralleri bozdu. 2 Mayıs Salı günü kulüpten yapılan açıklamada, Milli orta saha oyuncusunun ligdeki Sivas maçından sonra ağrılarının olduğu kaydedildi. İsmail'in çekilen MR'ında kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi.

3 HAFTA DENİYORDU, ERKEN DÖNDÜ

Başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı. İsmail Yüksek'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak genç oyuncu sahalara çabuk döndü.