İsmet Taşdemir: Adana Demirspor maçını kazanmak istiyoruz

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında aldıkları galibiyeti bu hafta Adana Demirspor maçında elde edecekleri 3 puanla taçlandırmak ve galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, ligin 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Adana Demirspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadyumu'nda mücadelenin hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'a karşı alınan galibiyetinin ardından, evinde Adana Demirspor'u mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Obekpa, Christophe Herelle ile kart cezası bulunan Fredy maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ancak takımla birlikte idmana çıkan Taylan ve Üzeyir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

İSMET TAŞDEMİR: "İYİ BİR OYUNLA GALİP GELMEK İSTİYORUZ"



Adana Demirspor maçından galip ayrılmak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu sezon yaptığımız her aksiyonun doğru olduğu bir maçı geride bıraktık, ilk deplasman galibiyetimizi aldık. Şimdi 2'de 2 yapma şansımız var. Evet, Adana Demirspor geçen seneye göre güç kaybetti. Bu hafta hocaları değişti. Muhtemelen yeni hocayla ya da mevcut olan hocalardan biriyle devam edecektir. Ama kadrolarına baktığımız zaman geçen seneki o iyi olan kadronun içinde bulunmuş 6 oyuncusu var. Buna ilave olarak oynamayan birkaç oyuncu ile kiralık verdikleri oyuncuları geri geldi. Dolayısıyla hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil. Özellikle deplasmanda oynadıkları maçlarda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldılar, Antalya'da 90+8'de gol yiyip mağlup oldular. Dolayısıyla deplasmanda çok iyi oynayan bir takım, etkili de oyuncuları var. Bizim de kendimize göre etkili taraflarımız var, iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz ama dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir maç değil. Biz de bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Özellikle sakat ve cezalı oyuncularımızın çok oluşundan dolayı biraz format değiştirdik. Çok önceden oynadığımız bir formata geri döndük gibi oldu. Değiştirebiliriz de aynı formatta da devam edebiliriz. Maç neyi getirir, neyi götürür de bilmiyoruz açıkçası. Dolayısıyla da biz hangi formatta oynarsak oynayalım, şuna inanıyoruz; mücadele gücü yüksek olduğu zaman, takım birlikteliği en üst seviyede olduğu zaman ve özellikle takım boyunu en alt seviyeye indirdiğimiz zaman biz hep başarılı oluyoruz. Onları yaptığımızda yine iyi oyunlarımızdan bir tanesini oynayıp maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TAYLAN ANTALYALI: "UMARIM GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİRİZ"



Bodrum FK'da forma giydiği için mutlu olduğunu söyleyen başarılı futbolcu Taylan Antalyalı ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Muğlalıyım, 16 sene oldu buradan çıkalı, tekrar evime döndüğüm için çok mutluyum. Kulübün hedefleri doğrultusunda iyi bir sezon geçirmeyi amaçlıyoruz. Uzun yıllar sonra ilk defa lige çıkan bir takımız, onun heyecanı var herkeste. Biz de taraftarlarımızla birlikte bu heyecana ortağız. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Uyum sürecini en kısa sürede atlatmayı istiyoruz, iyi de çalışıyoruz. Antrenman eksiğim vardı, bir an önce sahada olmak için çalışıyorum. Adana Demirspor önemli bir camia, güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Bulundukları duruma göre de bence gayet de iyi bir iş çıkarıyorlar oyuncu grubu olarak. Bizim için çok önemli bir maç, geçen haftayı galibiyetle kapattık, bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Umarım içeride 3 puanı alıp, diğer haftalara daha umutlu bakarız" diye konuştu.