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Spor

İsmet Taşdemir: Bizim için çok kritik bir 3 puandı

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yenen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA11 Aralık 2022 Pazar 22:18 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir: Bizim için çok kritik bir 3 puandı
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Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta maçında, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yenen Bodrumspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmada hedefledikleri oyunu ortaya koyduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta maçında, İzmir ekibi Altınordu'yu, ilk yarıda bulduğu gollerle deplasmanda 2-0 mağlup eden Bodrumspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Hedefledikleri, arzu ettikleri bir oyunu oynadıklarını söyleyen Taşdemir, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maç sonrası yapılan basın toplantısında konuşan İsmet Taşdemir, "Maçtan önce, hafta boyunca çalıştığımız şeyleri sahada gördüğümüzü düşünüyorum. Özellikle rakibimizin son 6 haftada puan alamamasını, bir buhran içerisinde olmasını değerlendirmeye çalıştık. Ama reaksiyon vereceklerini de biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Baskılı başladık ve bu baskı sonucu iki gol bulduk. Daha sonra yağmurun da bastırmasıyla biraz daha dengeli bir oyun oldu. İki tane net pozisyon verdiğimizi hatırlıyorum ancak değerlendirilemedi. İkinci yarı daha da farka gidebilirdik. Özellikle Koray oyuna girdikten sonra çok net pozisyonlar kaçtı. Hedeflediğimiz, arzuladığımız bir oyunu oynadık. Neticede 3 puanı aldık; bizim için de çok kritik bir 3 puandı. 3 puan alıp döneceğimiz için çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık." dedi.

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